Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью

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В дежурную часть отдела полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен 32 – летний мужчина с колото-резаной раной живота.

В ходе следственно - оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что причиной трагедии стало чрезмерное употребление алкоголя. После совместного распития спиртных напитков, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес другому телесные повреждения кухонным ножом.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «з» частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, до 10 лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску