В Московской области женжину подозревают в покушении на продажуу ребенка

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В Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области из правоохранительных органов поступили материалы в отношении 32-летней женщины, собирающейся продать своего будущего ребенка. По результатам проведенной доследственной проверки по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По данным следствия, 32-летняя беременная женщина в одной из социальных сетей откликнулась на предложение о покупке ребенка. В ходе телефонного разговора с покупателем женщина пояснила, что хочет продать своего будущего ребенка в связи с тяжелым материальным положением и готова отдать его за 300 тысяч рублей, при этом 100 тысяч рублей она хотела получить сразу в качестве предоплаты, а остальную сумму - после рождения ребенка. 17 ноября 2017 года в ходе встречи покупатели передали ей деньги в размере 70 тысяч рублей, после чего она была задержана сотрудниками полиции. Со слов подозреваемой, ребенка продавать она вовсе не хотела, а хотела получить предоплату, чтобы расплатится с имеющимися долгами, а затем вернуть деньги покупателю, объяснив, что передумала продавать ребенка.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В связи с тем, что в СМИ распространяется информация о совершении аналогичных противоправных действий в разных регионах страны, Следственный комитет обращается к тем гражданам, кто вынашивал планы по продаже еще не родившихся младенцев: за подобные действия законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми, и за такое особо тяжкое преступление, совершаемое в отношении детей, человек может быть приговорен к лишению свободы сроком до 15 лет.

Особо хотелось бы обратиться к журналистам, ведущим собственные расследования: не нужно брать на себя функции правоохранителей в данных случаях. Ваш гражданский и человеческий долг - оперативно довести до сведения компетентных органов всю имеющуюся информацию о готовящихся противоправных действиях. В противном случае можно волей-неволей стать субъектом этого преступления.

Также следователи призывают откликнуться всех свидетелей и просто неравнодушных граждан, которым что-либо известно об аналогичных преступлениях (для этой цели в Следственном комитете работает бесплатная телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8 (800) 200-19-10). Опыт успешного раскрытия преступлений в результате совместных усилий правоохранительных органов, журналистов и волонтеров у Следственного комитета уже есть. Ведь только сообща мы сможем не только бороться с уже совершенными преступными деяниями в отношении беззащитных детей и их последствиями, но и предотвратить их.

Источник: СК РФ