Перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве беременной девушки, совершенном более 17 лет назад

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении судимого 55-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве беременной девушки (п.«г» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в 2000 году мужчина поддерживал отношения с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного Кореновского района. В апреле 2000 года ему стало известно о том, что девушка беременна и намерена оставить ребенка, несмотря не его нежелание, поскольку мужчина состоял в браке. Вечером 30 апреля девушка приехала к его дому в соседнюю станицу, вызвав его недовольство, а после вернулась домой. В ночь на 1 мая мужчина приехал к дому девушки, и посадил в свою машину и уехал вместе с ней. В ходе возникшего конфликта обвиняемый убил ее, причинив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Тело погибшей обвиняемый оставил в лесополосе, присыпав травой, его обнаружили на следующий день.

Благодаря грамотно спланированной, целеноправленной работе следователя по раскрытию преступлений прошлых лет удалось установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Работа по раскрытию преступлений прошлых лет продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю