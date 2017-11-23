В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в Республике Мордовия молодой человек

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В производстве Чамзинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Александра Толоконцева, 17.10.1993 года рождения (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 15 ноября 2015 года Толоконцев уехал в город Саранск из села Большие Березники из дома матери на своем автомобиле марки ВАЗ-2131. На следующий день автомобиль был обнаружен в лесном массиве к югу от села Большие Березники. Местонахождение самого Толоконцева до настоящего времени не установлено.

Приметы пропавшего: на вид 20-25 лет, рост 165 см., среднего телосложения, волосы светло-русые. Особые приметы: имеется послеоперационный шрам на правом плече размером 15-20 см.

В момент исчезновения был одет в шерстяную кофту серого цвета с капюшоном, спортивные штаны темно-синего цвета, зимние кроссовки серо-синего цвета с белыми вставками.

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Толоконцева, обстоятельствах его исчезновения, просьба, обращаться в Чамзинский межрайонный следственный отдел либо звонить по телефонам: (883437) 2-14-06 или 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю