В Новороссийске вынесен приговор в отношении троих Фальшивомонетчиков

/Криминал/

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Новороссийска, вынес приговор в отношении троих лиц – жителей г. Москвы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Установлено, что двое молодых людей и девушка, временно проживающие на территории Краснодарского края, через сеть Интернет приобрели заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации. Впоследствии девушка, находясь в г. Москве, забрала их из заранее оговоренного тайника и перевезла в г. Новороссийск.

В сентябре 2017 года данные лица стали сбывать подделки на рынках города, расплачиваясь ими за приобретенный товар. Таким образом, они сбыли пять поддельных банковских билетов номиналом по 5000 рублей каждая. При сбыте очередной подделки один из участников группы был задержан сотрудниками полиции на территории Центрального рынка г.Новороссийска. При нем были обнаружены еще 3 поддельные купюры.

С учетом позиции государственного обвинителя и тяжести совершенного преступления, суд назначил указанным лицам по 4 года лишения свободы каждому. Отбывать наказание им постановлено в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Лицо, передавшее осужденной поддельные денежные знаки, установлено, в отношении него проводятся следственные действия.