В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации двух несовершеннолетних детей с симптомами отравления хлором

/Криминал/

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2017 года в государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» госпитализированы двое малолетних детей 2005 и 2009 годов рождения. При госпитализации обоим поставлен предварительный диагноз – отравление хлором. Установлено, что 24 ноября 2017 года дети вместе с родителями посещали частную сауну, расположенную на улице Некрасова в городе Сенгилее Ульяновской области, где, возможно, и произошло отравление во время купания в бассейне. После оказания медицинской помощи малолетние отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята документация, обнаруженная в данном учреждении досуга, отобраны пробы воды из бассейна, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следственный комитет