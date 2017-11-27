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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту госпитализации двух несовершеннолетних детей с симптомами отравления хлором

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 ноября 2017 года в государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» госпитализированы двое малолетних детей 2005 и 2009 годов рождения. При госпитализации обоим поставлен предварительный диагноз – отравление хлором. Установлено, что 24 ноября 2017 года дети вместе с родителями посещали частную сауну, расположенную на улице Некрасова в городе Сенгилее Ульяновской области, где, возможно, и произошло отравление во время купания в бассейне. После оказания медицинской помощи малолетние отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъята документация, обнаруженная в данном учреждении досуга, отобраны пробы воды из бассейна, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается. 

 

Источник: Следственный комитет

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Категория: Новости / Криминал

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