Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали гражданина, совершившего кражу спасательных жилетов с борта самолёта

/Криминал/

Сообщение в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи о пропаже двух спасательных жилетов с борта прибывшего московского рейса поступило от дежурного службы авиационной безопасности.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался житель Москвы, прибывший этим же рейсом. Покидая салон самолета, пассажир прихватил с собой 2 аварийно - спасательные жилета, находившиеся под креслами.

Сложив их в свой багаж и покинув салон самолета, мужчина попытался покинуть территорию аэропорта, но был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время в отношении 30-летнего жителя Москвы отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте