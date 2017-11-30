Специалисты-эксперты управления Росреестра по краю подозреваются в коррупционном преступлении

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта и бывшего главного специалиста-эксперта межмуниципального отдела по Лабинскому и Курганинскому районам управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. В зависимости от роли каждого они подозреваются в покушении на получение взятки (ч.3 ст.30, ч.3 ст.290 УК РФ) и посредничестве в ее получении (ч.2 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, ведущий специалист-эксперт указанного учреждения, располагая сведениями о совершении собственником двухэтажного коммерческого объекта в городе Лабинске административного правонарушения, связался с последним по телефону. В ходе разговора мужчина заявил, что за взятку в размере 40 тысяч рублей готов не привлекать его административной ответственности, на что последний согласился. В качестве посредника специалист-эксперт привлек своего бывшего коллегу. 13 октября 2017 года мужчины встретились с сыном собственника объекта строительства и договорились о дате передачи денег. Между тем, о поступившем противоправном предложении родственник собственника коммерческого объекта сообщил в правоохранительные органы. Спустя пять дней заявитель встретился с супругой посредника, действовавшей по указанию мужа и не осведомленной о преступном плане, и передал требуемую сумму денег. После получения денежных средств дальнейшие действия женщины были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю