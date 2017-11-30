Житель Кубани осужден за хранение мака

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За незаконное хранение частей опийного мака суд назначил уроженцу станицы Курчанская наказание в виде года исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства.

Гражданина С. задержали в конце июня в рамках межведомственной операции «Мак-2017», которое проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими Темрюкского района в станице Курчанская. Тогда, у 47-летнего мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения, был обнаружен и изъят полимерный пакет с массой растительного происхождения. Химическая экспертиза установила, что в нем содержалось сильное наркотическое средство – маковая солома общей массой 66,24 грамма. По квалификации списка 1 таблицы размеров наркотических средств, оборот которых запрещен в Российской Федерации, изъятый объем приравнивается к значительному размеру.

В отношении жителя Кубани следователи отдела МВД России по Темрюкскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Несколько месяцев велись следственные действия. Только осенью в зале Темрюкского районного суда в отношении Гудименко был оглашен обвинительный приговор.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю