В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании ООО фирма «Таурас-96»

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО фирма «Таурас-96» по подозрению в невыплате заработной платы подчиненным работникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2017 года инспектор труда предложил руководству мясоперерабатывающего предприятия передать ему взятку в размере 140 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности в случае возникновения такой необходимости. Мужчина согласился, однако о поступившем противоправном предложении сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 22 ноября 2017 года после получения требуемой суммы денег инспектор труда был задержан оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю