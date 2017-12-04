В Сочи сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность организованной группы по сбыту наркотических средств
За попытку сбыта партии сильнодействующего наркотического вещества общим весом более 300 грамм четверо столичных жителей решением Адлерского районного суда г. Сочи приговорены к 10 годам строгого режима.?В полезрение оперативных служб транспортной полиции Сочи 4 гостя курортного города попали несколько месяцев назад.?По подозрению в потреблении наркотических средств первым был задержан 22-летний житель Москвы.
Он был доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Адлер, где признался, что получил указание товарища встретить на станции Адлер знакомого, прибывающего московским рейсом.?По прибытию поезда «Москва – Адлер» «знакомого» встретили сотрудники уголовного розыска ЛОП на ст. Адлер и доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра в нижнем белье в паховой области обнаружен пакет с веществом белого цвета весом почти 150 грамм. Он был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой показали, что 28-летний пассажир поезда «Москва – Адлер» перевозил наркотическое вещество «метадон».?Во время визита сотрудников транспортной полиции Сочи в гостиничный номер, где проживал 22-лентий молодой человек со своим другом-ровесником, оперативники обнаружили весы с мерными стаканом и почти два десятка фасовочных пакетиков, часть из которых содержали кристаллообразное вещество белого цвета.?Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта в пакетиках находилось наркотическое средство «метадон» общей массой более 170 грамм.?В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодыми людьми руководил 24-летний житель столицы. Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить местонахождение главаря и задержать его.?По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств общей массой более 300 грамм, совершенный в крупном размере, следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте расследовано уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, совершенный в крупном размере, то есть совершение умышленных действий непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».
Источник: Пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте