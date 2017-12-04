В Сочи сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность организованной группы по сбыту наркотических средств

/Криминал/

За попытку сбыта партии сильнодействующего наркотического вещества общим весом более 300 грамм четверо столичных жителей решением Адлерского районного суда г. Сочи приговорены к 10 годам строгого режима.?В полезрение оперативных служб транспортной полиции Сочи 4 гостя курортного города попали несколько месяцев назад.?По подозрению в потреблении наркотических средств первым был задержан 22-летний житель Москвы.

Он был доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Адлер, где признался, что получил указание товарища встретить на станции Адлер знакомого, прибывающего московским рейсом.?По прибытию поезда «Москва – Адлер» «знакомого» встретили сотрудники уголовного розыска ЛОП на ст. Адлер и доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра в нижнем белье в паховой области обнаружен пакет с веществом белого цвета весом почти 150 грамм. Он был изъят и направлен на экспертизу, результаты которой показали, что 28-летний пассажир поезда «Москва – Адлер» перевозил наркотическое вещество «метадон».?Во время визита сотрудников транспортной полиции Сочи в гостиничный номер, где проживал 22-лентий молодой человек со своим другом-ровесником, оперативники обнаружили весы с мерными стаканом и почти два десятка фасовочных пакетиков, часть из которых содержали кристаллообразное вещество белого цвета.?Обнаруженное было изъято и направлено на исследование. Согласно заключению эксперта в пакетиках находилось наркотическое средство «метадон» общей массой более 170 грамм.?В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что молодыми людьми руководил 24-летний житель столицы. Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить местонахождение главаря и задержать его.?По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств общей массой более 300 грамм, совершенный в крупном размере, следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте расследовано уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, совершенный в крупном размере, то есть совершение умышленных действий непосредственно направленных на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».

Источник: Пресс-секретарь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте