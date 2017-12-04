На Кубани продолжаются мероприятия по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции

/Криминал/

Всего за 10 месяцев 2017 года сотрудники полиции изъяли более 1,3 млн. литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, почти 50% от которой составил фальсификат.

В результате принимаемых мер сотрудниками ГУ МВД России по Краснодарскому краю число выявленных преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции на Кубани в 2017 году выросло на 24,8% по сравнению с прошлым годом – до 282 преступлений.

Всего за 10 месяцев 2017 года из оборота изъято более 1,3 млн. литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, почти 50% от которой составил фальсификат. Общая сумма наложенных штрафов составила около 10 млн. рублей.

По материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и территориальных подразделений направлено в суд 159 уголовных дел, привлечено к ответственности 163 лица.

В рамках административного законодательства сотрудниками кубанской полиции проведено почти 6 тысяч проверок, в том числе около 3,5 тысяч на предприятиях розничной торговли и общественного питания, по результатам которых составлено 6 тысяч протоколов об административном правонарушении. В рамках административного производства из незаконного оборота изъято 455 тысяч литров алкогольной продукции.

В целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Краснодарского края, а также недопущения причинения угрозы жизни и здоровья жителей и гостей Кубани от употребления фальсифицированной алкогольной продукции в период проведения курортного сезона 2017 года, на территории края проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2017».

В результате проведенной работы сотрудниками подразделений УЭБиПК ГУ МВД Россий по Краснодарскому краю в период проведения мероприятия возбуждено 16 уголовных дел, прекращена деятельность подпольных цехов, производящих фальсифицированную алкогольную продукцию.

С целью пресечения незаконного производства, оборота алкогольной продукции в крае поэтапно проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». В течение десяти дней сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и территориальными подразделениями изъято более 103 900 литров алкогольной продукции.

Согласно предоставленных сведений министерством здравоохранения Краснодарского края за 9 месяцев 2017 года, на территории края зарегистрировано 295 отравлений некачественной алкогольной продукцией, из них со смертельным исходом 231. Наибольшее количество отравлений зарегистрировано в г. Краснодаре (46) и городах Черноморского и Азовского побережья Геленджик (32), Новороссийск (6), Сочи (17), Каневской район (8), Темрюкский район (20). Фальсифицированная алкогольная продукция может быть реализована в любом месте, как в оптовых так и розничных местах торговли, выездных объектах, рынках, с частных домовладений, более подвержена розничная сеть в период курортного сезона на черноморском побережье ( вина на розлив, магазины, кафе)

Суррогатный алкоголь, как правило, производится кустарным способом на территории Краснодарского края, Ставропольского края и республик Северного Кавказа, доставляется грузовым и легковым транспортом по различным дорогам края к местам назначения, замаскированная под различными товарами.

В настоящее время участились случаи перевозки спиртосодержащей продукции под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. Так в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены факты поставки в различные регионы страны значительных объемов спирта для приготовления лекарственных форм из Северо-Кавказских Республик. При проверке выясняется, что грузополучателями данная спиртосодержащая продукция не заказывалась и не приобреталась.

Для производства фальсифицированной алкогольной продукции используется спирт и различные красители, усилители вкуса и вода. И зачастую вина, коньяки, чача, которыми торгуют на розлив на Черноморском побережье, могут быть опасными для жизни и здоровья, за исключением объектов имеющих лицензии и оборудованных системой ЕГАИС и документами, подтверждающими источник поступления товара.

В целях декриминализации указанной сферы сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводятся проверочно-профилактические мероприятия, направленные пресечение ввоза и перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции транзитом через территорию Краснодарского края.

Следующим и одним из основных направлений работы в данной сфере является пресечение незаконного производства алкогольной продукции. Анализ показывает, что большинство спиртосодержащей жидкости, ввозимой жителями Северо-Кавказских республик из СКФО, оседает в нелегальных цехах по производству суррогатных напитков под различными брендами, которые впоследствии реализуются через предприятия розничной торговли.

Причем, большинстве случаев реализацией занимаются либо физические лица, сбывающие продукцию, что называется, «из-под полы», либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу в мелкую розницу и вообще не имеющие лицензии на продажу алкогольных напитков. В 2017 году пресечена деятельность по незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции в 96 стационарных торговых объектах, а также в 148 несанкционированном месте хранения и реализации фальсифицированной алкогольной продукции (цеха, дома, гаражи, автотранспорт).

Обезопасить от покупки фальсифицированной алкогольной продукции можно себя следующими способами:

- обращать внимание на торговую точку, где реализуется алкогольная продукция, она должна быть с действующей лицензией, каждая проданная бутылка должна быть проведена по системе ЕГАИС,

- обращать внимание на цену алкогольной продукции и если она ниже установленной нормы 250 рублей (1 бутылка водки), то брать такой алкоголь не рекомендуется,

- не покупать алкогольную продукцию в полимерной таре без маркировок и федеральных специальных марок,

- не покупать алкоголь на розлив в местах для этого не отведенных.

- не покупать алкоголь из домов и по одобрению друзей, знакомых, которые уже такой алкоголь покупали и употребляли.

При выявлении гражданами реализации сомнительной алкогольной продукции из нестационарных мест, домов, автомашин необходимо сообщать сотрудникам полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю