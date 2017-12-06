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В Армавире сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления
Мужчина находился в розыске, входе проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого.
При силовой поддержке Росгвардии он был задержан в одном из населенных пунктов недалеко от города Армавира. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции по городу Армавиру, для проведения дальнейших следственных действий.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю