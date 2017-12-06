Житель Сочи предстанет перед судом по обвинению в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет

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ледственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, расы, языка и происхождения (ч.1 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, используя личный ноутбук, в период с октября 2013 года по июнь 2017 года разместил на своей странице одной из социальных сетей 4 видеофайла экстремистского содержания. Данные действия совершены публично и носили открытый характер, поскольку были доступны многочисленному кругу лиц. Согласно выводам проведенного лингвистического исследования опубликованные материалы содержали высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, расы, языка и происхождения. Данный факт был выявлен оперативными сотрудниками ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю