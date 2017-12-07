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В Армавире по ходатайству следователя арестован обвиняемый в убийстве директора ЧОПа и офицера Росгвардии

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю продолжается расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Армавира, в результате которой были убиты трое мужчин. В рамках расследования Мухтару Малсюгенову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (п.«а,е» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Обвиняемый был задержан 5 декабря 2017 года в хуторе Раздольном Новокубанского района. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся активные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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