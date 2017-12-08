В Геленджике полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в попытке кражи из банкомата

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В Дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о попытке взлома банкомата, расположенного возле отделения финансового учреждения.

По указанному адресу оперативным дежурным был направлен ближайший наряд полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские в ходе опроса очевидцев установили, что неизвестный мужчина подручными средствами пытался взломать банкомат, но, заметив случайных свидетелей, скрылся.

По записям, изъятым с камеры видеонаблюдения банкомата, полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого и передали всем нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя.

Установлено, что в момент происшествия в камере банкомата находилось около 6 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на преступление», «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю