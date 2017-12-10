Гражданин распространивший вредоносные компьютерные программы получил год колонии

/Криминал/

Прикубанским районным судом г. Краснодара на основе доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры края, осужден 42-летний житель Самарской области М. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание и распространение компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности).

В суде установлено, что М. прибыл в Краснодарский край из Самарской области, где с целью заработка стал заниматься на дому разработками программного обеспечения для компьютеров, опубликовал объявление на сайтах в сети Интернет. На одно из его объявлений откликнулся гражданин, который попросил его за денежное вознаграждение создать и продать вредоносное программное обеспечение. М., имея необходимые навыки по созданию программного обеспечения, используя компьютер и доступ в сеть Интернет, создал и впоследствии продал указанному гражданину вредоносные программы, которые позволяют несанкционированно уничтожать и блокировать компьютерную информацию, а также позволяют нейтрализовать средства защиты и незаконно получать доступ к компьютерной информации, за что получил денежные средства в сумме 6800 рублей. После совершения преступных действий М. был задержан сотрудниками Управления ФСБ по краю.

Приговором суда мужчина осужден к 1 году 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодаского края