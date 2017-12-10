Действиям медиков, оказывавших медицинскую помощь потерпевшему, будет дана соответствующая правовая оценка

/Криминал/

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю в связи со смертью пациента в больнице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 12 июня 2017 года 37-летний местный житель, вернувшись домой, пожаловался матери на головную боль и рассказал о произошедшей драке с его участием и полученных телесных повреждениях. Утром следующего дня в связи с ухудшением состояния здоровья сына женщина вызвала медицинскую бригаду и он был госпитализирован. В связи с допущенными дефектами при оказании медицинской помощи мужчине был установлен неверный диагноз «алкогольная интоксикация» и выбрана неправильная тактика лечения. 14 июня 2017 года пациент скончался в результате черепно-мозговой травмы.

В настоящее время следствием назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Действиям медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшему, будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю