В Сочи молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве родственника

/Криминал/

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своего 44-летнего дяди (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали вдвоем в одной из квартир по улице Молокова. По версии следствия, в ночь на 8 декабря 2017 года они находились дома, где распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между родственниками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес кухонным ножом один удар в область плеча дяди, после чего ушел спать. Проснувшись утром, он обнаружил родственника без признаков жизни, в связи с чем вызвал сотрудников правоохранительных органов и сообщил о произошедшем. Причиной смерти потерпевшего явилась обильная кровопотеря.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю