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В Горячем Ключе перед судом предстанет депутат сельского поселения по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погиб человек.

По версии следствия, 25 октября 2015 года «Ниссан Теана» под управлением обвиняемого двигался по федеральной автомобильной дороге «М-4 ДОН» в сторону города Краснодара, где выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Теана» погибла на месте. Причиной смерти погибшей явилась тупая сочетанная травма тела. Второму пассажиру автомобиля «Ниссан Теана» и водителю «Лада Гранта» был причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю