В Анапе местный житель подозревается в убийстве пенсионерки

/Криминал/

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 68-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что погибшая на протяжении 7 лет проживала в самодельном шалаше на участке берега моря между поселками Большой и Малый Утриш. По версии следствия, 10 декабря 2017 года мужчина приехал из станицы Анапской на указанный участок местности и остался ночевать на пляже. Проснувшись утром следующего дня, он обнаружил шалаш, в котором была женщина. Со слов подозреваемого ему показалось, что от женщины исходит опасность и она может его убить. В этой связи он подошел к ней и беспричинно нанес не менее 10 ударов ножом по ее телу, а затем ударил по голове камнем. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. Потерпевшая была обнаружена прохожими и доставлена в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась спустя непродолжительное время.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления его вменяемости назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю