В Геленджике мужчина убивший 5 щенков предстал перед судом

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Прокурором города Геленджика утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Ростовской области.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, из хулиганском побуждений, с применением садистских методов, повлекшее их гибель).

По версии дознания, 4 декабря 2017 года, около 4 часов утра, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории литера 7 Южной промзоны в г. Геленджике по месту своей работы в автомастерской, отомстил бездомной собаке, которая его ранее облаяла, убив пять ее щенков, впоследствии подвесив тела на заборе.

Уголовное дело направлено прокурором мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года.

Источник: Прокуратура