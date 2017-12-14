Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел уголовное дело в отношении экс-полицейского из Горячего Ключа

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13 декабря 2017 года, Верховным Судом Российской Федерации рассмотрены и оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы защитников Ивана Сорокоумова, осужденного 31 мая 2017 года Краснодарским краевым судом виновным в совершении преступлений по п. «в, к» ч. 2 ст. 105, ст. 131, 132, 134, 135 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, изнасилование и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста, а также в совершении развратных действий и вступлении в половое сношение с несовершеннолетними) и его знакомого Сергея Калганова, осужденного по ст. ст. 134, 135 УК РФ (половое сношение и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней).

Проверив доводы защиты, изучив материалы уголовного дела, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ подтвердила законность и обоснованность состоявшегося приговора.

Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что с января по август 2015 года, Сорокоумов неоднократно совершал половые преступления в отношении двух несовершеннолетних девочек, угрожая одной из них поместить её в детский дом.

Кроме этого, с мая по август 2015 бывший инспектор по делам несовершеннолетних неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а вечером 31 августа 2015 года после очередного изнасилования, с целью скрыть совершенные им преступления, совершил её убийство деревянной битой.

После убийства Сорокоумов вернулся на работу и присоединился к поискам пропавшей, убеждая всех в своей непричастности к исчезновению ребенка.

Труп был обнаружен в реке на следующий день. Место сокрытия тела показал сам Сорокоумов, после того как был изобличён в совершении преступления.

Приговором суда Сорокоумову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, из них первые 7 лет в тюрьме. Он лишен специального звания – лейтенант полиции.

Калганову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Также в исправительном учреждении бывший полицейский пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/verhovnyy-sud-rossiyskoy-federacii-rassmotrel