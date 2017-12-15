Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в разбойном нападении на пенсионерку и ее сына и их убийстве, совершенных в Туапсе

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Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на 83-летнюю женщину и ее 56-летнего сына (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ) и их убийстве (п.«а,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый был знаком с женщиной и ее сыном. Кроме того, ему было известно о том, что пенсионерка систематически передает различным лицам в заем денежные средства, в связи с чем у него возник преступный умысел, направленный на разбойное нападение на последнюю. По версии следствия, с этой целью в ночь на 28 мая 2016 года он, вооружившись молотком, прибыл к домовладению женщины и сына в городе Туапсе. Разбив стеклопакет двери, фигурант проник в жилище и напал на женщину, ударив не менее 5 раз по голове принесенным с собой орудием. После этого он похитил принадлежащие потерпевшей в размере 5 тысяч рублей и прошел в соседнюю комнату, где находился ее сын. Подойдя к мужчине, обвиняемый аналогичным образом нанес ему удары по голове, а затем скрылся. Смерть обоих потерпевших наступила на месте в результате причиненных черепно-мозговых травм. 28 июня 2016 года злоумышленник был задержан.

На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю