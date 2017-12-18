В Тихорецком районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП

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В дежурную часть ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о том, что на 54-ом километре федеральной автодороги «Кавказ», вблизи пос. Малороссийского, в 07:20 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, 45-летний водитель микроавтобусаMercedesвыехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Лада Приора под управлением мужчины 1973 года рождения, после чего в автомобили участников ДТП допустили столкновение Chevrolet, Toyotaи Daewoo.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель микроавтобуса и женщина 1977 года рождения - пассажирка Лады. Ещё 5 человек с травмами были доставлены в ЦРБ города Тихорецка для обследования и оценки состояния здоровья.

В настоящее время на месте аварии продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю