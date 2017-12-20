В отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки в отношении двух сотрудников уголовного розыска УВД по г.Сочи. Поводом для проведения проверки послужило возбуждение уголовного дела СУ СК России по Краснодарскому краю в отношении полицейских по статье 290 УК РФ.

По предварительным данным, сотрудники полиции получили денежное вознаграждение от местной жительницы за непривлечение ее к уголовной ответственности. В момент передачи денежных средств оперуполномоченные были задержаны сотрудниками ФСБ.

В настоящее время в отношении сотрудников полиции принято решение об их увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю