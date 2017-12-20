В краснодаре женщину похитили со стоянки супермаркета

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).

По данным следствия, во второй половине дня 19 декабря на автостоянке одного из магазинов по улице Минской неустановленные лица похитили 40-летнюю местную жительницу, когда та находилась у своего автомобиля. Женщина была помещена в автомобиль Mercedes Vaneo, который скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил очевидец.

В настоящее время следствие убедительно просит жителей города и края при наличии информации о местонахождении женщины, данного автомобиля, а также лиц, возможно причастных к ее похищению, сообщить об этом в правоохранительные органы. Следователями проводится работа по установлению обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю