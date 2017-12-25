В Туапсе проводится проверка по факту смерти пенсионерки в результате пожара

/Криминал/

В правоохранительные органы Туапсе утром 16 декабря 2017 года поступило сообщение о возгорании одной из квартир по улице Звездной. При тушении пожара сотрудниками МЧС в спальной комнате было обнаружено тело 78-летней пенсионерки. По данному факту следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в указанной квартире проживала пенсионерка, которая не могла самостоятельно передвигаться, и ее внучка с двумя детьми. В ночь на 16 декабря 2017 года родственница женщины проснулась и обнаружила возгорание спальни, где спала пенсионерка, и попыталась зайти в помещение, чтобы оказать помощь бабушке. Между тем, пожар охватил всю комнату и ей этого сделать не удалось, в связи с чем она выбежала из квартиры, взяв ребенка. Второго ребенка в момент пожара в квартире не было. По предварительным данным, причиной возгорания могло явиться неосторожное обращение с огнем. С целью установления причины смерти погибшей женщины назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Причины возгорания устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю