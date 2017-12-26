На учительницу собиравшую деньги с учеников завели уголовное дело

/Криминал/

Прокуратурой округа на основании публикации, размещенной в сети Интернет, под названием: «На нужды класса», проведена проверка соблюдения законодательства об образовании в деятельности муниципального бюджетного учреждения образования СОШ № 22 г. Краснодара.

Установлено, что 39-летняя учительница начальных классов с 30 августа по начало ноября собирала с родителей учащихся денежные средства якобы на нужды класса, однако, впоследствии отказалась признать сам факт сбора средств, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями в деятельности образовательного учреждения прокуратурой директору школы внесено представление, в настоящее время учитель уволен.

Источник: Прокуратура Краснодасркого края