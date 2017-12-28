/Криминал/

Пресечена попытка доставки спиртосодержащей жидкости в исправвительную колонию

В ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов был задержан гражданин К.

При личном досмотре задержанного было обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находились 28 полторалитровых пластиковых бутылок со спиртом. Этот новогодний «подарок» с воли предназначался осужденному Ж. 1961 года рождения.

В отношении гражданина К. за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию ИК-14 был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В январе 2018 года на Лагонакском нагорье пройдут гонки на собачьих упряжках

Министр иностранных дел Великобритании Борис ДЖОНСОН провел лекцию в Плехановском университете

Танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы на полигоне под Калининградом

Пресечена попытка доставки спиртосодержащей жидкости в исправвительную колонию

Попытки доставить в исправительную колонию сотовый телефон пресекли