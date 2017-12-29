Полицейские напоминают о мерах по недопущению квартирных краж в период новогодних праздников

/Криминал/

Как показывает многолетняя практика, в новогодние и рождественские праздники, когда многие горожане уезжают на отдых, активизируются квартирные воры.

Большинство краж из квартир и домов граждан чаще всего совершается в вечернее время с 18:00 до 24:00 часов.

Самой активной возрастной группой, совершающей хищения из жилища граждан, являются трудоспособные лица в возрасте от 25 до 39 лет.

В 2017 году из 736 выявленных на территории Краснодарского края лиц, совершивших кражи из домовладений, 639 - жители Кубани.

Для лиц, совершающих квартирные кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Из числа выявленных злоумышленников - 329 ранее судимые.

Меры, которые позволят сократить вероятность квартирной кражи в период Вашего отъезда из дома:

– лучше всего поставить квартиру на охранную сигнализацию;

– установить надежные дверные замки (с секретом), металлические двери;

– не говорите случайным знакомым о предстоящем отъезде, уезжая на отдых в не публикуйте информацию о своем отъезде в социальных сетях;

- не оставляйте ключи от квартиры в доступном месте для посторонних людей;

– не храните крупные суммы денег, ювелирные украшения в доме. Лучше всего на время вашего отсутствия передать все ценности на хранение родственникам или друзьям, которым вы доверяете, или сдать на хранение в банк.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.