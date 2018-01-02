Полицейские задержали подозреваемых в тройном убийстве

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Усть-Лабинскому району около 2-х часов ночи поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе станицы Ладожской.

На место были направлены ближайшие наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трёх мужчин с огнестрельными ранениями. Были установлены личности погибших. На территории Усть-Лабинского района был введён план «Сирена». На розыск подозреваемых в совершении данного преступления был ориентирован весь личный состав усть-лабинских полицейских и наружные наряды других районов Краснодарского края.

В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34-х 32-х лет, находящихся в салоне, схожих по приметам с ориентировкой.

Подозреваемые были доставлены в ОМВД России по Усть-Лабинскому району. При содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.

В настоящее время подозреваемые переданы в СУ СК РФ По КК для проведения необходимых следственных действий.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю