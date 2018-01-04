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В Тихорецком районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам раскрыли кражу ели из городского парка

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины похитившего ель, им оказался 18-летний житель станицы Новолеушковской.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Тихорецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Прес-служба УМВД РФ по Краснодарскому краю