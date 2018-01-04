Уголовное дело о ДТП в ХМАО-Югре, в котором погибли десять человек, принято к производству региональным следственным управлением СК России

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Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в результате которого погибли десять человек, в том числе, четверо детей, принято к производству региональным СУ СК России. Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ЧП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги "Ханты-Мансийск-Нягань".

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления незамедлительно организовать выезд следственной группы СКР на место аварии. В настоящее время на месте происшествия уже работают следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проводятся первоначальные следственные действия.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Источник: Официальный представитель СКР Светлана Петренко