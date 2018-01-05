В Армавире 28-летний мужчина похитил бутылку виски с прилавка и скрылся.

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру обратился администратор одного из магазинов с сообщением о том, что совершена кража бутылки виски стоимостью около 3000 рублей.

На место происшествие выехала следственно-оперативная группа. При просмотре видео с камер наблюдения был установлен мужчина, который похитил спиртное с прилавка и не расплатившись за товар покинул магазин.

Сотрудники полиции составили ориентировку на предполагаемого преступника и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили его личность и местонахождение. Мужчина был задержан по месту проживания в городе Новокубанске и доставлен в Отдел МВД России по городу Армавиру. Полицейским молодой человек пояснил, что в момент совершения кражи находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время отделом дознания Отдела МВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю