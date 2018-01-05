В Анапе сотрудники полиции выявили телефонного "террориста"

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В дежурную часть Отдела МВД России по г. Анапе около 18:20 поступило сообщение о нахождении опасных предметов в здании городского кинотеатра.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В целях обеспечения безопасности граждан полицейские с применением служебных собак обследовали здание и прилегающую к нему территорию.

По результатам проверки предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан обнаружено не было.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившего, им оказался местный житель 1986 года рождения. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проверка продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю