Во Владимире осуждены бывший военнослужащий и гражданские лица, убившие животных, занесенных в Красную книгу

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Доказательства, собранные 451 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего военнослужащего войсковой части 95855 прапорщика запаса Александра Гаврикова, а также граждан Сергея Маркевича и Игоря Алексухина. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2581 УК РФ (незаконные добыча и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года на территории федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Угра» Гавриков, Маркевич и Алексухин, используя огнестрельные ружья, убили самку и теленка европейского зубра, добыча которых на территории Российской Федерации запрещена. По оценке специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ущерб от указанных действий составил порядка 950 тыс. рублей. Решением 95 гарнизонного военного суда, расположенного в г. Владимире, Гаврикову, Маркевичу и Алексухину назначены наказания каждому в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, со штрафом 350 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал осужденных в солидарном порядке возместить причиненный государству материальный ущерб.

Источник: Главная военная прокуратура.