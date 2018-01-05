О ходе расследования уголовного дела об убийстве трех человек в станице Ладожской Усть-Лабинского района

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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела об убийстве трех мужчин в станице Ладожской 31 декабря 2017 года. По подозрению в совершении данного преступления по горячим следам были задержаны 32 и 34-летние местные жители.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря 32 и 34-летние мужчины находились в одном из кафе Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои. После указанные мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их, после чего вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался. По уголовному делу назначены судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Судом по ходатайству следователя в отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые допрошены следователем и дают показания относительно совершенных преступлений. Также необходимо отметить, что согласно показаний задержанного, мужчина производил выстрелы в людей, не имевших с ним конфликта, что обусловлено, по его мнению, алкогольным опьянением. Следствием установлено, что мотивом преступления явился бытовой конфликт. Информация о якобы совершенном преступлении погибшими в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается как показаниями самих фигурантов, так и другими материалами уголовного дела. Кроме того, распространенная в социальных сетях информация о совершении якобы изнасилования в отношении другой девушки также не находит своего подтверждения и опровергается самой девушкой.

Следственное управление Следственного комитета по региону призывает средства массовой информации воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю