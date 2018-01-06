Новороссийские полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий

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В производстве следственного подразделения отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 64–летного жителя Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б», частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился директор ювелирного магазина с заявлением о краже денежных средств и ювелирных украшений. Заявитель пояснил, что когда пришел в магазин обнаружил отсутствие ювелирных изделий и денежных средств. Общий ущерб на сумму около 3 млн рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине и по ним владелец узнал своего работника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по месту жительства в Ростовской области. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что ювелирные изделия и деньги взял, так как узнал, что его собираются уволить. При обыске в домовладении сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество. Ценности были возвращены владельцу.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю