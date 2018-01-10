Сотрудники уголовного розыска города Новороссийска раскрыли кражу

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В дежурную часть отдела полиции Центрального района УМВД России по городу Новороссийску с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что из его домовладения пропали электроинструменты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили круг знакомых потерпевшего, которые были вхожи в его дом. Также полицейские проверили местные ломбарды, в одном из которых обнаружили и изъяли похищенное имущество. Установив личность предполагаемого преступника, полицейские задержали его по месту проживания. 27–летнего знакомого потерпевшего доставили в отдел полиции.

Следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску