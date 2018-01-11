Более полутонны пива изъяли из незаконного оборота полицейские Новороссийска

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В рамках рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Новороссийску проверили магазины и кафе, расположенные на первых этажах многоквартирных домов.

По итогам проведенной работы в одном из заведений общественного питания правоохранители выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции в нарушение действующего законодательства.

В отношении 31–летнего местного жителя, осуществлявшего продажу пива, правоохранители составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Из незаконного оборота было изъято более 650 литров алкоголя.

В настоящее время административный материал направлен в суд для рассмотрения по существу. Кроме изъятия предмета правонарушения санкции данной статьи предусматривают выплату штрафа.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску