Внимание розыск

/Криминал/

4 января 2018 года приблизительно около 20 часов в торгово-развлекательном центре «Красная площадь» неустановленными лицами была совершена кража женской сумки, в которой находились деньги и документы.

Благодаря видеонаблюдению удалось установить, что к данному преступлению причастны молодая девушка и мужчина средних лет, которые вытащили содержимое, сумку сбросили на ул. Анапское шоссе и скрылись на маршрутном транспорте в сторону выезда из города.

Уважаемые граждане! Просим Вас оказать содействие. Если Вы обладаете информацией о личности подозреваемых и их местонахождении, просим незамедлительно обратиться в полицию по телефонам «02», с мобильного «102», либо анонимно по телефону 8-938- 476-80-09.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску