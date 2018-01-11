В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя по обвинению в нанесении побоев детям

/Криминал/

Следователи следственного отдела по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя по обвинению в нанесении побоев двум малолетним мальчикам на детской площадке (ст.116 УК РФ).

По данным следствия, 1 октября 2017 года между мальчиками на детской площадке по улице Гидростроителей произошел конфликт, в результате которого 9-летний мальчик нанес другому несколько ударов по голове. Тот о произошедшем рассказал своему отчиму, после чего оба проследовали на детскую площадку, где находились малолетние. Осознавая, что имеет физическое превосходство над ребенком, мужчина из хулиганских побуждений ударил обидчика пасынка по лицу, бросив на землю, после чего еще раз нанес удар. В результате малолетнему были причинены гематомы и ушиб нижней губы и носа. При этом он также ударил другого мальчика, причинив ему физическую боль.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю