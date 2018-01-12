Полицейские Курганинского района задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

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При проверке поступившей информации сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Курганинскому району задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

В ходе проведения осмотра домовладения мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 3 пластиковых ведра с растительной массой серо-зеленого цвета. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является марихуаной, массой более 2 300 граммов.

В отделе полиции мужчина пояснил, что обнаружил дикорастущие кусты конопли, оборвал, изготовил из них наркотическое вещество для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю