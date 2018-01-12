На Кубани троим мужчинам предъявлено обвинение в вымогательстве

/Криминал/

В производстве СЧ СУ УМВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении троих мужчин по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

Установлено, что двое местных жителей 22 и 24 лет вместе со своим 22–летним знакомым, приезжим из Приморского края, угрожая расправой и распространением информации, порочащей честь и достоинство потерпевшего, вымогали у него денежные средства в размере 300 тысяч рублей.

В ходе проведения спецоперации при передаче злоумышленникам части требуемой суммы в размере 50 тысяч рублей все трое были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Полученные купюры правоохранители обнаружили и изъяли в автомобиле задержанных.

Мужчинам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В настоящее время они арестованы. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю