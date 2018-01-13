Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту гибели моряка в Керченском проливе

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Исполняющим обязанности Керченского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Керчи Республики Крым. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 8 января 2017 года обвиняемый, управляя лоцманским катером «ЛК-88» в акватории Керченского пролива, в нарушение требований Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации следовал с небезопасной скоростью и совершил столкновение с буксиром «Капитан Ханахбеев». В результате столкновения один из членов экипажа буксира оказался прижатым к внешней надстройке судна и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Южная транспортная прокуратура / Новости /