Роскомнадзор приостановил показ мультфильма «Трое из Простоквашино» из-за пропаганды нацизма

/Криминал/

К сожалению, это не бред!!!

Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам транслировать мультфильм «Трое из Простоквашино» и обязал YouTube остановить показ его копий пользователям из России из-за проверки по делу о пропаганде нацизма.

Отмечается, что в следком поступило обращение, основанное на научной работе профессора СПбГУ «Гауляйтер Печкин и Геринг, который живёт на крыше: криптофашистские образы в советской литературе, кинематографе и мультипликации».

Автор работы написал, что нашёл свидетельства того, что за образом почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник.

«В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что её жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин. Тяжелейшая эмоциональная травма вынуждает его оставаться в окрестностях Простоквашино и даже перлюстрировать корреспонденцию новых жителей населённого пункта», — полагает учёный, упоминая неуёмное желание Печкина сдать жителей деревни «в поликлинику на опыты» и фразу «Сейчас я буду вашего мальчика измерять».

После изучения изложенных доводов Следственный комитет принял решение возбудить дело о пропаганде нацизма и вызвал для дачи показаний автора сценария мультфильма, 80-летнего Эдуарда Успенского. Проводятся необходимые процессуально-следственные действия, назначена экспертиза.

Источник: http://forpost-sevastopol.ru/russia/item/15245-roskomnadzor-priostanovil-pokaz-multfilma-troe-iz-prostokvashino-iz-za-prop