Кубанские полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере

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34-летний житель Сочи перевозил в своем автомобиле более 800 капсул с запрещенным веществом.

Сотрудникам Отдела МВД России по Туапсинскому району поступила оперативная информация о возможной причастности приезжего из города Сочи к незаконному хранению наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. В ходе осмотра транспортного средства 34-летнего сочинца правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилось более 800 капсул с неизвестным порошкообразным веществом бежевого цвета.

Содержимое капсул изъяли и направили на исследование, которое установило, что вещество является синтетическим наркотиком, общей массой более 90 граммов.

Хозяина автомобиля задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю