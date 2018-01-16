В Туапсинском районе вынесен приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма на территории Московской области

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Туапсинский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, вынес приговор в отношении 31-летнего местного жителя Ч.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В суде установлено, что Ч. 24 октября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществляя переписку со своей знакомой по сети Интернет, с целью привлечения к себе внимания, позвонил в дежурную часть отдела МВД России по Туапсинскому району и сообщил, что в деревне Нововолково Рузского района Московской области (место жительства его знакомой) готовится теракт, а именно: закладывают бомбу, при этом не назвал конкретного места.

Оперативным путем установлено, что указанное преступление совершил житель с. Дефановки Туапсинского района.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, а также полного признания и раскаяния в содеянном подсудимым, назначил ему 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, судом удовлетворен иск межрайонного прокурора о взыскании с виновного лица средств, затраченных на реагирование оперативных служб на заведомо ложный вызов.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-tuapsinskom-rayone-vynesen-prigovor-v-otnoshenii