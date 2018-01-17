В Сочи мужчина признан виновным в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет

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Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Антону Шилову. Он признан виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, расы, языка и происхождения (ч.1 ст.282 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчина, используя личный ноутбук, в период с декабря 2014 года по февраль 2016 года разместил на своей странице одной из социальных сетей 4 видеофайла экстремистского содержания, в которых согласно выводам лингвистического исследования содержались высказывания, способствовавшие возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности, расы, языка и происхождения. Учитывая, что материалы были размещены в открытом источнике, доступ к их просмотру имелся у неограниченного круга лиц. Факт размещения был выявлен оперативными сотрудниками ФСБ по краю.

Приговором суда Шилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю